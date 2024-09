Promozione: La Virtus ha le meglio su Orizzonti. Colpaccio del Trino

PROMOZIONE

Il derby tra Virtus Vercelli e Orizzonti C.A. va ai padroni di casa che grazie alla marcatura di Ferrari staccano il biglietto del primo successo stagionale. L’attaccante bicciolano è lesto a spingere in rete la sfera respinta dal palo su conclusione di Gulin. Poi sono gli ospiti a recriminare per la traversa colpita da Menabò. Il Trino compie l’impresa vincendo in trasferta ad Alba. Due prodezze di Brugnera e Vergnasco consegnano i primi tre punti all’undici di Ugo Yon. Brugnera realizza su rigore dopo un’incursione di Passannante, fermato fallosamente in area, mentre Vergnasco pesca l’eurogol con una bordata dalla distanza.

VIRTUS VERCELLI – ORIZZONTI C.A. 1-0

VIRTUS VERCELLI: Scrivanti, Cipollone Benincasa, Rossi (dal 46’ Nalesso, dal 77’ Tinaglia) Corradino Bertolone, Bianchi (dall’89’ Rredhi) Bellinghieri (dall’86’ Sanna) Ferrari Gulin Chiaria (dal 71’ Rognone). A disp: Boniperti, Arlone, Ponzi, Gregoraci. All Ombergozzi.

ORIZZONTI C.A.: Broglia Patron, Costa Verlucca, Marteddu Imberti (dal 77’ Diadoro) Comentale, Menabò Cavalla Giovinazzo Verna (dal 79’ Botosso) Vivirito (dal 62’ Pallaro). A disp: Malune, Pane, Bravo, Atzeni, Bouksim, Nicolotti. All. Pellerei.

Marcatori: al 35’ Ferrari.

ALBESE – LB TRINO 0-2

TRINO: Follini, Alì Davin, Ndiaye (dal 62’ Buscaglia) Baggio Miceli, Passannante Meo Defilippi (dal 65’ Petrocelli) Vergnasco (dal 74’ Mercandino) Brugnera Ciraulo. A disp: Milan, Onorato, Giolo, Visetti, Pasini, Pancallo. All. Yon.

Marcatore: al 3’ rigore Brugnera (L), al 60’ Vergnasco (L)

PROSSIMO TURNO

LB TRINO – SOMMARIVA, CHIAVAZZESE – VIRTUS VERCELLI, ORIZZONTI C.A. - CEVERSAMA

1^ CATEGORIA

Il Santhià acciuffa il pareggio a 2 minuti dal termine grazie ad El Azhari. Partita con una girandola di emozioni che inizialmente premia la squadra di Gigante, poi vede il vantaggio del Borgolavezzaro, fino all’epilogo che accontenta tutti con un equo pareggio (3-3). Anche Livorno/Bianzè – Crescentinese finisce in parità (1-1) con gol nei minuti di recupero di Facco che azzera il vantaggio di Panipucci. Sconfitte di misura per Pro Palazzolo in casa con La Vischese (0-1) e in trasferta per il Cigliano con le Torri Biellesi (1-0) ora fermi rispettivamente a 3 e 4 punti in classifica.

SANTHIA’ – BORGOLAVEZZARO 3-3

Santhià: Di Paolo, Campana (dal 93’ Pairotto) Conti, Zanino (dal 59’ Cogliati) Candela Messano, Ferrero Mrheti (dal 75’ Conteh) El Azhari Samarotto (dal 76’ Filipazzo) Mancino (dal 75’ Zire). A disp: Naim, Zara, Malaponti. All. Gigante.

Marcatori: al 4’ Ferrero (S), al 20’ Guida (S), al 30’ e all’88’ El Azhari (S), al 70’ Ferrari (B), al all’80’ rigore Scalvini (B)

PROSSIMO TURNO

CIGLIANO – LIVORNO/BIANZE’, CRESCENTINESE – BANCHETTE, TRECATE – SANTHIA’, BIOGLIESE – PRO PALAZZOLO