"Re Lear fra ragione e follia, ordine e caos": domenica 29 in piazza Antico Ospedale

Suoni diversi

Appuntamenti fra musica e teatro per scoprire sogni e idee di ieri e di oggi.

Chiostro, loggiato e chiesa di San Pietro martire invasi dalle scene e dalle note ideate e realizzate da giovani interpreti.

I primi tre appuntamenti (Lord Randal con gli studenti TILLIT – UPO, La tavolozza ha 7 mutamenti di e con Caterina Nonne, Reincanto con il clavicembalo di Gioele Cantalovo) sono stati accolti dal pubblico con grande interesse.

Nel prossimo incontro gli attori del laboratorio "Cantieri Teatrali" propongono alla cittadinanza la rappresentazione di "Re Lear fra ragione e follia, ordine e caos", sintesi del lavoro svolto negli ultimi mesi di laboratorio: un sinestetico viaggio attraverso la metamorfosi e i contorti rapporti fra mente umana e paure e paranoie, realtà e pazzia.

Mediante l'unione tra testi originali e scene liberamente tratte dal "Re Lear" shakespeariano, la performance intende accompagnare lo spettatore in un percorso teatrale fortemente sensoriale, a partire dall'ingresso all'interno degli ambienti del chiostro e conducendo le proprie scene in inediti spazi: un viaggio dentro la follia, sogno dove i confini tra realtà e fantasia, dentro e fuori, saggezza e irrazionalità sono quasi impossibili da tracciare.

Sovrani in decadenza, lari custodi, fools e stravaganti personaggi a muoversi in un contesto che cambia, evolve, si perde e ritrova tra ambientazioni e stimoli onirici: questi, tra i principali elementi di un cammino che intende scuotere nel profondo le sensorialità del pubblico, invitando lo stesso a mettere in discussione la propria razionalità.

Il pubblico sarà accompagnato dagli attori in uno spettacolo itinerante della durata di mezz’ora circa, in orari diversi, partendo da piazza Antico Ospedale, a Vercelli.

Sarà occasione per farsi suggestionare dall’emozionante visita all’antico monastero e per scoprire stile e poetica del metodo di lavoro dei nostri corsi “Cantieri teatrali” per giovani e adulti.

Domenica 29 settembre 2024

h 20,30 – h 21,15 – h 22,00 – h 22,45

Ex monastero di San Pietro martire - Vercelli

entrata da piazza Antico Ospedale

Prenotazione caldamente consigliata, inviando un’email a tamtamteatro.vercelli@gmail.com , indicando numero e nominativi dei partecipanti, recapito telefonico e orario preferito (h 20,30 – h 21,15 – h 22,00 – h 22,45).

Info:

cell. 3473591753

email: tamtamteatro.vercelli@gmail.com

www.tamtamteatro.com

Eventi organizzati grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e con il patrocinio di Città di Vercelli.