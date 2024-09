Luigina Vilfredini: lettera-ricordo di Flavio Ardissone

Cara Gina, hai sfiorato di poco il traguardo dei 100 anni. Sei stata per me una fonte inesauribile di ricordi e informazioni che mi hanno aiutato tantissimo nei miei articoli e nei miei filmati sulla nostra città e in particolare sul rione Belvedere. Avevi una memoria storica incredibile e lucidissima.

Sei stata una grande amica anche di mia mamma Lidia e mi ricorderò sempre che quando la tua salute ancora te lo consentiva partecipavi alla Santa Messa al termine della quale io passavo a salutarti e tu mi riconoscevi dal timbro della voce in quanto la tua vista era già ridotta quasi al lumicino :” te l’ fieu dla Lidia at soni propri ben visti che mi cunusiva la to mama e ieru propri amisi …”

Gina fu una grandissima benefattrice Dei salesiani per di Vercelli. Apri il laboratorio missionario insieme a suor Ester con un gruppo di circa 20 exallieve. Ricordiamo anche il suo coraggio nell’impegno sociale a favore delle persone disagiate durante la seconda guerra mondiale

Non faceva mai mancare enormi composizioni di fiori freschi per le feste d iSan Giovanni Bosco e Maria Ausiliatrice a cui era particolarmente devota

Domani mattina tornerò a suonare per te accompagnando le tue esequie.

Ciao Gina tesoro prezioso del Belvedere vola in cielo e saluta tutti coloro che come me ti hanno voluto bene, compresa mia mamma con la quale avevi anche se pur lontano un grado di parentela.