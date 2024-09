Robbio: perde il controllo dell'auto e urta un mezzo parcheggiato, ferito un 82enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi (giovedì 19 settembre) a Robbio.

Intorno alle 10:15, un uomo di 82 anni a bordo della sua Peugeot ha perso il controllo del mezzo urtando una Mercedes regolarmente parcheggiata ai bordi della sede stradale, situata in via Roggetta.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e un'automedica.

Dopo le prime cure il conducente è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di legge.