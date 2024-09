Addio a Ernesto Maggioni, papà di don Pato.

Lutto, tra vercellese e biellese, per la morte di Ernesto Maggioni, padre di don Patrizio "Pato" e del diacono Emanuele. Aveva 77 anni ed era il referente della Comunità educativa missionaria a Curino San Nicolao. Una comunità, quella nel Biellese, che Ernesto Maggioni gestiva insieme alla moglie Antonia: la coppia, originaria del milanese, aveva condiviso l’esperienza della missione in Perù, tra il 1972 e il1978. Al rientro in Italia, dopo una vita di attività per l’Operazione Mato Grosso, nel 1994, su invito di don Luigi Longhi, parroco dell’Aravecchia, si sono trasferiti a Curino San Nicolao, per dar vita a quella che doveva essere una casa dedicata ai ritiri spirituali, ma che con il tempo è diventata un luogo di accoglienza, aperto anche per campi scuola e per animatori e a chi necessita di ospitalità. Maggioni, oltre alla moglie Antonia, a don Pato e al diacono Emanuele, lascia i figli Andrea, Francesco, Mariella e Giovanni. Il rosario sarà recitato mercoledì 18 settembre alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di Curino San Nicolao; il funerale sarà celebrato giovedì 19 settembre alle 15, sempre nella chiesa della frazione. A esprimere vicinanza e cordoglio anche il Comune di Trino, dove don Maggioni ha operato come parroco prima del suo ritorno in Missione: «è stato un uomo di grandi valori, amato e rispettato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Le nostre più sentite condoglianze», si legge sul sito del Comune.