Vessazioni verso la compagna: percorso di recupero per un 59enne

Ammonimento per violenza domestica, da parte del Questore, nei confronti di un uomo di 59 anni, responsabile di vessazioni, violenze fisiche e psicologiche nei confronti della propria compagna, reiterate nel tempo.

Atti che, pur nella loro gravità, non si configurano ancora come un reato procedibile d'ufficio e che, di conseguenza, vengono trattati come “comportamenti spia" di una pericolosità sociale potenzialmente anche molto grave.

All’atto della notifica del provvedimento del Questore, l'uomo è stato invitato a partecipare a un percorso di recupero integrato ,finalizzato alla comprensione del disvalore sociale e penale delle azioni commesse e indirizzato a un centro convenzionato, dove troverà specialisti che lo possano accompagnare in questo percorso di recupero.