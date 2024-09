Fanno razzia di cosmetici in una farmacia vercellese

In questi ultimi giorni il Questore di Vercelli ha emesso quattro fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Vercelli nei confronti di altrettante donne residenti fuori provincia, di età compresa tra i 37 e i 61 anni, responsabili di furto di costosi prodotti cosmetici in una farmacia del centro cittadino di questo capoluogo, reato per il quale sono state denunciate.

La pericolosità sociale delle responsabili è risultata attuale e concreta, considerato che le stesse hanno commesso nel tempo reati analoghi e sono destinatarie di diverse misure di prevenzione emesse da altre Questure d’Italia.

Se violeranno questo divieto saranno punite con la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10.000 euro.