Auto fuori strada: quattro in ospedale

Un'auto con quattro persone a bordi è finita fuori strada, nella notte tra venerdì e sabato, sulla Tangenziale Ovest di Vercelli. Gli occupanti, usciti in modo autonomo dal mezzo, sono poi stati trasportati in ospedale per gli accertamenti sanitari e le cure del caso dai mezzi del 118 intervenuti per i soccorsi insieme ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale.

La ricostruzione della dinamica e i relativi accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri: per recuperare il mezzo accidentato, ribaltato nel fosso a lato della strada e gravemente danneggiato, è stato necessario l'intervento dell'autogru in dotazione ai Vigili del Fuoco.