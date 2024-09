Due feriti nell'auto distrutta dopo lo scontro con un furgone

E' stato necessario l'intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì, sulla A4 nel Comune di Cigliano.

Due persone sono rimate ferite e bloccate all'interno della vettura sulla quale viaggiavano dopo lo scontro tra il mezzo e un autocarro, avvenuto in direzione Torino al chilometro 31 e 600.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra del comando di Vercelli e una volontaria del distaccamento di Santhia: all'arrivo i soccorritori si sono preoccupati di estrarre le due persone a bordo della vettura e affidarle al personale medico per le cure del caso.



Presente la Polizia Stradale e il personale delle autostrade per la festione della viabilità.