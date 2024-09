Claudio Cagnoni e Alessia Dimartino nuove maschere del carnevale vercellese

Sorriso emozionato e tanta voglia di fare: Alessia Dimartino, 38 anni, è la Bela Majin del Carnevale vercellese 2025. Al suo fianco Claudio Cagnoni, giornalista e musicista per passione, che, per cinque anni, vestità i panni del Bicciolano.

Il Carnevale vercellese rinnova le proprie maschere e riparte con rinnovato entusiasmo. Impiegata all'Unione Agricoltori, sposata e mamma di Vittoria, 9 anni, la nuoba Bela Majin è legata al carnevale vercellese da un ventennale affetto: «Iniziai a sfilare nel 2002 come Majinettes - racconta - poi sono stata maschera del rione Cervetto e del Ciaferu».

Alla presentazione, in Comune, sono intervenuti il sindaco Roberto Scheda, gli assessori Mimmo Sabatino e Martina Locca, la consigliera delegata Elisabetta Galante e il Comitato Manifestazioni con il presidente Stefano Roncaglia.

L'occasione è stata propizia anche per ringraziare l'impegno messo in campo nel 2024 da Leandro Falletti che torna a vestire gli amati panni del Bicciolano storico: insieme alla Bela Majin storica, Adriana Pavan sarà protagonista del Corteo storico, il prossimo 6 ottobre ma anche della trasferta a New York dove le maschere vercellesi sfileranno al Columbus Day.