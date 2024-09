Dodici milioni di investimenti sulle scuole superiori

Raggiungono i 12,5 milioni di euro gli investimenti sull'edilizia scolastica messi in campo dalla Provincia per le scuole superiori. Opere che interessano la gran parte degli edifici che ospitano gli studenti delle superiori e che, in alcuni casi, hanno comportato il ricorso a soluzioni tampone per consentire ai cantieri di convivere in sicurezza con la ripresa delle lezioni.

A fare il punto sugli investimenti il presidente della Provincia, Davide Gilardino e l'assessore regionale Elena Chioriono, insieme al consigliere delegato Pier Mauro Andorno al dirigente del settore, Marco Crociani, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolatico e della nuova area sportiva del liceo Avogadro.

«Un cantiere - ha rilevano con soddisfazione Chiorino - che si è chiuso nel rispetto dei tempi, senza ritardi nonostante la pioggia della scorsa primavera e che offre agli studenti uno spazio rinnovato e di qualità».

Tra i catieri aperti, quello di importo maggiormente rilevante, 3,1 milioni di euro, è per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'ala nuova dell'istituto tecnico Cavour. Il primo lotto di opere è terminato, mentre il secondo, che riguarda palestre e alcune aree esterne, sarà completato entro questo mese.

Con, 2,1 milioni di euro di fondi Pnrr l'Ipssar Pastore di Varallo vedrà la costruzione, entro dicembre 2025, di una nuova palestra polifunzionale. E' prevista per gennaio, invece, la chiusura degli interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico all'Ipsia Lombardi d Vercelli che hanno richiesto un investimento da 1,4 milioni. Le opere di adeguamento sismico sono stati completate, a eccezione della palestra che sarà terminata entro il 30 settembre. All'Itis Lirelli di Borgosesia è in corso la messa in sicurezza e il miglioramento delle prestazioni sismiche dell'edificio: i serramenti sono stati sostituiti e restano da completare i lavori di posa della nuova pavimentazione della palestra. Intervento da 1,2 milioni di euro, all'Itis Galilei di Santhià, dove i lavori sono in dirittura d'arrivo, e al Mercurino di Gattinara, per 1 milione di euro.

Al Rosa Stampa i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del tetto, dal costo di 740.000 euro si chiuderanno, invece, entro un paio di mesi.