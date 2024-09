Al Civico il concerto di Giovanni Allevi

Un nuovo appuntamento si aggiunge al calendario della stagione comunale 2024-'25: grazie alla collaborazione tra Comune e Contato del Canavese il Teatro Civico ospiterà, il 10 novembre alle 21, il celebre Giovanni Allevi, compositore e pianista italiano.

«Il maestro Allevi ha ottenuto un grande successo a livello nazionale e mondiale grazie ai suoi brani, che hanno conquistato un vasto pubblico e avvicinato le nuove generazioni alla musica classica – dice il sindaco Roberto Scheda – sarà un’opportunità per i vercellesi poter ascoltare questo grande maestro».

«Il suo nuovo tour presenta live i brani della sua ultima opera musicale e alcuni tra i pezzi più amati della sua carriera – aggiunge l’assessore agli eventi Domenico Sabatino - la sua musica, apprezzata da tutti è un concentrato di emozioni, caratterizzata dalle molteplici influenze classiche, jazz e pop, darà vita ad un evento irrinunciabile».

Le melodie sono spesso delicate e rilassanti, ma non mancano brani più energici e coinvolgenti. La musica di Allevi è in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico, grazie alla sua originalità e alla sua capacità di creare atmosfere uniche ed emozionanti. I biglietti saranno disponibili, a partire da sabato 7 settembre alle ore 10 online su www.ticketone.it e www.ilcontato.it e da Dosio Music, via Verdi, 44.