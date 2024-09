«Vigili criminali»: vercellese condannato per quattro mail contro la Municipale

Aveva inviato quattro mail a indirizzi di uffici istituzionali, definendo la Polizia municipale di Vercelli con termini come "criminali", "associazione per delinquere...", "delinquenti in divisa": denunciato e poi condannato dal Tribunale di Vercelli, un cittadino si è visto confermare in tutti i gradi di giudizio la sentenza.

A riportare la sentenza della Cassazione, dove l'imputato aveva fatto ricorso facendo appello al "diritto di critica" e sostenendo che la sua volontà era quella di "ristabilire la corretta azione dell'ufficio a fronte di comportamenti censurabili di alcuni appartenenti al Corpo", è una nota stampa dell'agenzia Agi.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato che "detta condotta è qualificata come oltraggio ai sensi dell'art. 342, secondo comma, codice penale il quale punisce l'oltraggio cosiddetto "corporativo" per tale intendendosi quello rivolto nei confronti della Pubblica amministrazione, anziché al suo singolo funzionario, tale da lederne la personalità di ente collegiale".