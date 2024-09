Mangia e beve senza pagare: foglio di via per una 55enne

Mangia e beve "a scrocco" e in modo seriale. Per questo motivo una 55enne, residente fuori provincia si è vista notificare dal Questore un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Vercelli per tre anni.

Nella giornata di lunedì la donna aveva consumato cibi e bevande in un esercizio pubblico vercellese, omettendo di pagare il conto. La donna aveva dichiarato di essere sprovvista di danaro contante e carte di credito e di avere il telefono non funzionante per il pagamento elettronico. Dagli accertamenti effettuati è risultato che la stessa più volte e in diverse circostanze ha tenuto comportamenti analoghi, rifiutandosi di pagare, dopo aver consumato cibi e bevande, o adducendo scusanti poco credibili alla sua insolvenza, e per tali fatti era stata più volte denunciata. Inoltre a suo carico erano stati emessi diversi fogli di via obbligatori da altri comuni in varie parti d’Italia.

In questo caso il gestore del locale non ha voluto sporgere querela, ma le specifiche recidive di cui la donna è gravata sono risultate sufficienti per l'emissione del provvedimento: l'eventuale violazione del foglio di via comporta la reclusione da sei a 18 mesi e una multa fino a 10.000 euro.