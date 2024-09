Energia plurale: sport, comunità energetiche, universitari e lotta agli sprechi i temi dell'autunno

Il primo appuntamento, venerdì 6 settembre alle 18, è dedicato allo "Sport etico e sostenibile" e avrà per protagonista il progetto "Pro Vercelli for Special". Debutta la seconda parte della rassegna "Energia plurale", progetto di Cooperativa Sociale 181 e Caritas eusebiana, che, fino a dicembre, proporrà due incontri al mese. Il calendario della rassegna è stato presentato nella sala Baltaro di Ascom alla presenza dei rappresentanti del territorio e delle istituzioni coinvolte negli incontri.

Gli appuntamenti si terranno allo Spazio Gioin, il primo e il terzo venerdì del mese, toccando temi di grande rilevanza per la comunità, quali lo sport etico, la mobilità sostenibile, la socialità tra studenti universitari, le comunità energetiche, l’importanza di un’alimentazione consapevole.

Il primo evento in programma si terrà dunque venerdì 6 settembre alle 18 e sarà dedicato al tema dello Sport Etico e Sostenibile come aggregatore sociale, con un focus particolare sul progetto Pro Vercelli For Special. Questo incontro offrirà un’importante occasione per esplorare come lo sport possa diventare un motore di inclusione e crescita sociale, grazie alla partecipazione di figure di rilievo legate alla storica squadra di calcio della città.

Tra gli ospiti interverranno Franco Smerieri, Vicepresidente di F.C. Pro Vercelli 1892, Paola Piola, Presidente dell’Archivio Silvio Piola, che racconteranno come il progetto Pro Vercelli For Special stia creando nuove opportunità per i giovani con disabilità. Accanto a loro, gli allenatori del progetto, Daniele Colognesi e Roberto Ricca, condivideranno le loro esperienze sul campo, mentre Alessandro Piccica, direttore Marketing di F.C. Pro Vercelli 1892, illustrerà le strategie comunicative che stanno promuovendo questa importante iniziativa; a questo proposito per avere informazioni inerenti l’attività proposta, che è gratuita, si può prendere contatto con Piccica, responsabile del progetto per la Pro Vercelli, e-mail: marketing@fcprvercelli.it. Alla conferenza, saranno anche presenti Massimo Gardano, responsabile del settore Giovanile, Francesco Musumeci, direttore sportivo, e Paolo Cannavaro, allenatore della Prima Squadra, che discuteranno del ruolo della società nel promuovere uno sport inclusivo e accessibile a tutti.

Il 20 settembre, alle 17: incontro in linea con la Pigiama Run, evento nazionale che promuove la mobilità sostenibile e l'invecchiamento attivo. In collaborazione con l'Asl di Vercelli, verrà presentato il progetto “Muoversi per vivere in salute”, con interventi di Antonella Barale, referente dell'Asl per la prevenzione e di altri esperti. L'incontro si concluderà con una camminata attiva – e guidata a cura di Davide Ravera e con accompagnamento istruttori DreamFit di Francesca Delfino -, per dimostrare l'importanza del movimento a tutte le età; per coloro che desidereranno restare in sala, Martina Vingiano proporrà la camminata consapevole.

Ottobre e novembre sono i mesi dedicati alla socialità per studenti universitari e alle Comunità Energetiche. Il 4 ottobre, alle 18, in collaborazione con "Volti a Mamre" (progetto di Pastorale Universitaria), verrà proposta la conferenza “Universitari in... Festa Popoli” con giochi interattivi sul tema dei rifugiati e Aperipopoli facoltativo al posto del tradizionale Apericharge; il 18 ottobre, alle 18 focus sui progetti dedicati agli studenti universitari, in collaborazione con Ascom - Confcommercio e Università del Piemonte Orientale (UPO), per analizzare il genere degli studenti universitari del Piemonte Orientale e discutere delle iniziative che mirano a migliorarne la vita; l'8 e 22 novembre, alle 18 le serate saranno dedicate al tema delle Comunità Energetiche, un argomento di grande attualità che verrà affrontato con il contributo di Confcooperative Piemonte Nord con relatori qualificati. Sarà un’occasione per esplorare contenuti tecnici, esperienze, le opportunità offerte dall'energia condivisa e il suo impatto sulla comunità.

Dicembre è dedicato invece al tema del cibo etico e solidale: il 6 alle 18, in collaborazione con Formater, Emporio Solidale, Caritas e Cooperativa Sociale 181 si parlerà dell’esperienza di "Giovani chef", un contest che Formater e Slow Food organizzano nelle scuole e una degustazione di prodotti natalizi, come panettone e pandoro, offerti da Costadoro Social Coffee e Pasticceria Il Mattarello. L'incontro sarà un’occasione per riflettere sull’importanza dell'alimentazione consapevole e sulla lotta allo spreco alimentare.

Nel corso dell'autunno è anche previsto la Prima Camminata non Competitiva di Caritas con Energia Plurale: si svolgerà il 12 ottobre, dalle 17 e sarà uno degli eventi in calendario per i festeggiamenti dei 50 anni della Caritas Eusebiana. La camminata guidata da Davide Ravera e dagli istruttori DreamFit di Francesca Delfino partirà dal Chiostro Sant’Andrea e si concluderà al Costadoro Social Coffee, con un percorso di circa 4 km. Partecipando, si contribuirà alla raccolta fondi per i progetti sul territorio promossi da Caritas.

La conferenza stampa ha dunque segnato la continuazione di un percorso, intrapreso da Cooperativa Sociale 181 e Caritas eusebiana, che, tramite l’organizzazione di Publycom di Mattiuz Rita, e i numerosi partner tra cui Ascom Confcommercio, Confcooperative Piemonte Nord, Gruppo Marazzato e Gruppo Nuova Sa-Car, mira a coinvolgere la comunità vercellese e non solo, in tematiche di grande attualità e importanza sociale.

Appuntamento quindi a venerdì 6, con ingresso gratuito, gradita la prenotazione al n. 3481822246; ad ogni evento, i partecipanti riceveranno una Bag speciale realizzata dal Laboratorio Brein di Diapsi odv, che cambierà colore ogni mese, pensata per sottolineare l’impegno della rassegna nel promuovere la sostenibilità e la qualità locale.