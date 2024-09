Ventiquattrenne in prognosi riservata dopo un drammatico incidente

E' ricoverato in prognosi riservata a Torino il 24enne di Alice Castello, rimasto gravemente ferito domenica sera a Cigliano, in frazione Petiva, lungo la strada che collega il paese a Saluggia.

leggi anche: FUORI STRADA CON L'AUTO, 24ENNE IN CODICE ROSSO

Secondo le prime ricostruzioni è uscito di strada in maniera autonoma: dell'auto, che si è ribaltata più volte, finendo capottata contro un muro, non è rimasto quasi niente e il giovane, che viaggiava da solo, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Per il trasporto in ospedale è stato fatto intervenire l'elisoccorso dopo che Vigili del Fuoco e 118 avevano prestato sul posto le prime cure.

Ora il paese attende con il fiato sospeso, pregando che da Torino arrivino notizie positive.