Ruba un portafoglio in un cantiere, 32enne vercellese in manette

Un vercellese di 32 anni è stato tratto in arresto dagli agenti di Polizia con l'accusa di furto aggravato. È successo nei giorni scorsi, a Biella, nel rione di Chiavazza: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo (con precedenti specifici) si sarebbe introdotto all'interno di un cantiere edile e, approfittando di un attimo di distrazione, si sarebbe impadronito di un portafoglio riposto all'interno di un furgone.

Il proprietario si è subito accorto di quanto stava accadendo e, senza pensarci due volte, l'avrebbe inseguito per un breve tratto. Nella corsa, il 32enne avrebbe perso le ciabatte e buttato il portafoglio, non prima di aver sottratto i 140 euro in contanti riposti all'interno e una specifica carta punti.

La vittima ha poi chiamato le forze dell'ordine descrivendo minuziosamente l'aspetto fisico del soggetto e alcuni dettagli decisivi nella sua identificazione, come il fatto che fosse privo di scarpe. In breve tempo, infatti, gli operatori della Questura hanno trovato il presunto autore del furto scalzo e con la cifra esatta del denaro rubato (assieme alla tessera). Nei suoi confronti sono immediatamente scattate le manette.

In seguito, è comparso davanti al Gip nell'udienza di convalida, dove è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Biella.