Incidente con un autocarro, due persone in ospedale

Incidente, nella mattina di martedì, poco dopo le 9,30. Due persone sono finite in ospedale dopo che la vettura sulla quale viaggiavano si è scontrata con un autocarro. L'incidente è avvenuto in città e, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, il 118 e la Polizia locale. Il personale di viale Aeronautica si è occupato di estrarre uno dei due malcapitati dal mezzo e, dopo aver prestato le prime cure, di affidarlo al 118. Mentre i mezzi venivano messi in sicurezza, entrambi gli occupanti della vettura sono stati portati in ospedale. le cure del caso.

L'accertamento della dinamica dell'incidente è in corso da parte della Polizia locale.