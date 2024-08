Un defibrillatore per la pista di motocross: raccolta fondi in ricordo di Domenico Telesca

Per ricordare il proprio congiunto, la famiglia Telesca intende valorizzare la volontà di Domenico di sostenere due iniziative benefiche: l’attività di mototerapia ad opera della Fondazione Vanni Oddera rivolta a bambini fragili ricoverati in strutture ospedaliere e l’acquisto di un defibrillatore semi-automatico da destinare alla pista di motocross di Vercelli. Per sostenere il progetto è possibile effettuare un versamento attraverso l’Iban di riferimento, attivo fino al 30 settembre) IT92I3608105138237778837824, intestato a Martina Telesca.