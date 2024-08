Escursionista in difficoltà portato in ospedale in elicottero

Soccorso a un escursionista infortunato sul sentiero che, da frazione Valbella di Cravagliana scende verso frazione Sabbia di Varallo. E' accaduto intorno alle 17 di mercoledì: la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Cravagliana è intervenuta in località Piano delle Fate per coordinare l’atterraggio dell’elicottero del nucleo volo arrivato da Malpensa e per il trasporto dell' escursionista, che è stato poi consegnato ai sanitari e portato al pronto soccorso di Borgosesia.