Colpisce un'auto in sosta e fugge: chi lo riconosce? - VIDEO

La Polizia Municipale di Borgosesia sta lavorando alacremente, a seguito della segnalazione di un cittadino che la mattina di domenica 18 agosto ha trovato la sua auto, regolarmente parcheggiata in via Duca d’Aosta, pesantemente danneggiata sulla fiancata: «A seguito della segnalazione, abbiamo provveduto immediatamente a visionare le telecamere di sorveglianza, riuscendo a ricostruire l’accaduto – spiega il comandante, Ruggero Barberis Negra – esattamente alle 2.15 della notte tra sabato e domenica, in via Duca D’Aosta, una Fiat Punto blu scuro, 3 porte, ha improvvisamente perso il controllo andando ad impattare contro una vettura in sosta sulla corsia opposta. Dopo un attimo in cui il guidatore si è fermato, forse per decidere cosa fare, si vede l’auto ripartire e dileguarsi nel buio. La visione della dinamica dell’incidente è molto preoccupante – sottolinea il comandante - l’automobilista ha inanellato una serie di comportamenti pericolosi che potrebbero ripetersi…per questo stiamo mettendo in atto tutte le misure possibili al fine di rintracciare il responsabile».

La velocità di guida, la decisione di non fermarsi, di non lasciare (come avviene spesso in questi casi) i propri dati sul parabrezza dell’auto danneggiata, e di non farsi vivo il giorno dopo con la Polizia Municipale ha fatto sì che siano scattate misure intensificate, che vedono la Municipale collaborare con le altre forze di Polizia sul territorio, per individuare il responsabile: «Ci auguriamo ancora che il soggetto si ravveda – aggiunge Barberis Negra – e sia lui stesso a presentarsi da noi per spiegarci cosa sia successo, oppure che qualcuno che sia informato sui fatti possa aiutarci ad individuare il responsabile, facendoci pervenire informazioni utili a rintracciarlo».



Sull’accaduto interviene anche la Vicesindaco Guida: «Ci dispiace molto di quanto accaduto, sia per il proprietario dell’auto in sosta che è stata danneggiata – dice – ma soprattutto perché se ci fosse stata una persona a lato strada, gli esiti del fatto sarebbero stati drammatici. Per questo – conclude l’amministratrice – mi auguro che venga al più presto individuato il responsabile di questo sinistro e possa essere sanzionato come previsto dalla normativa vigente».



Se qualcuno ritenesse di poter fornire informazioni utili in merito all’accaduto, può rivolgersi direttamente agli uffici della Polizia Municipale oppure inviare una mail a polizialocale.borgosesia@ruparpiemonte.it