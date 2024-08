Acqua non potabile e malori: sui social divampa la polemica

Ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua a scopi alimentari in alcune zone di Varallo. L'atto riguarda le zone San Pietro, Ponte del Busso, le vie Fiume e Belvedere, il Sacro Monte, Case Sparse, Case Miaia, la Crosa, la frazione Morondo con Oro di Morondo e Ronchi. A firmare il provvedimento, dopo la richiesta del Cordar, è stato il sindaco della cittadina valsesiana, Pietro Bondetti. Intanto, però, è polemica tra i cittadini per l'anomalo numero di casi di disturbi gastrointestinali che si sono verificati anche tra i residenti delle zone interessate dal provvedimento.

La vicenda si avvia nel fine settimana di Ferragosto, quando il Cordar Valsesia comunica che, a causa dell'insufficiente quantità d'acqua della falda che alimenta le forniture di alcune zone della cittadina, è necessario prelevare acqua superficiale, per la quale, tuttavia, si devono attendere le dovute verifiche in tema di potabilità. Il Comune emette la relativa ordinanza ma intanto una serie di casi di malesseri - anche importanti - accendono la polemica. Secondo il Cordar non sarebbe l'acqua la causa dei malori patiti dai cittadini, ma si attende comunque l'esito delle analisi di Asl.