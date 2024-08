Incidente all'incrocio: due mezzi coinvolti

Seri danni alle vetture ma, per fortuna, conseguenze limitate per i conducenti delle due vetture coinvolte nell'incidente avvenuto intorno alle 8 di martedì mattina all'incrocio tra via San Cristoforo e piazza Camana, praticamente davanti alla Questura.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza le due vetture e l'area, mentre i sanitari del 118 hanno prestato soccorso ai due automobilisti che erano comunque usciti in maniera autonoma dai mezzi. Entrambi sono stati precauzionalmente portati in ospedale ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.