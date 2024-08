Colpi di calore, disidratazione, collassi: il gran caldo fa aumentare accessi al Pronto soccorso e ricoveri

Accessi al Pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli in crescita del 23% (rispetto al 2023) nei primi giorni di agosto.

Tra l'1 e il 13 agosto 2024, gli accessi sono passati da una media di 92 a 130 al giorno; e anche i ricoveri hanno registrato una crescita del 28%. In crescita anche i picchi d’accesso +46% nel periodo 1-13 agosto rispetto all’anno precedente e i codici rossi che sono passati dal 2,6% al 5% del totale.

Il tutto si instaura su un quadro complessivo di accessi Dea di Vercelli in aumento nei primi 7 mesi dell'anno, con una media di 108 accessi al giorno rispetto ai 102 del 2023.

I MOTIVI DEGLI ACCESSI

«Le diagnosi principali correlabili all'ondata di calore – spiega la responsabile del Pronto soccorso, dottoressa Roberta Marino - risultano essere disidratazione, colpo di calore, sincope e collasso, insufficienza renale acuta, colica renale. Abbiamo anche notato un aumento contenuto ma rilevabile dei casi di polmonite da Legionella, spesso legata alla cattiva manutenzione degli apparati di condizionamento».

L’IPER AFFLUSSO NON HA CAUSATO CRITICITA’ GRAZIE ALL’AUMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DEA

L’Asl di Vercelli ha fronteggiato l’aumento degli accessi potenziando il personale medico in servizio, anche grazie alle assunzioni di nuovo personale medico strutturato degli ultimi mesi: «Rispetto al 2023 – spiega il direttore generale dell’Asl Eva Colombo - abbiamo previsto quest'anno un medico in più, quindi una sala visita in più, per 12 ore diurne dei feriali e 8 ore diurne di weekend e festivi. Grazie a queste misure l'iperafflusso di queste settimane non ha comportato significativi aumenti dei tempi di attesa in Dea».

I TEMPI DI ATTESA NON SI SONO ALLUNGATI

«Nel periodo in esame a Vercelli – conferma Marino - i tempi di attesa medi sono aumentati di soli 3 minuti: 55 minuti di media di attesa ad agosto 2024 rispetto ai 52 minuti medi di agosto 2023. Analogo risultato per i tempi di permanenza: 4 ore e 49 minuti di media nei primi 13 giorni di agosto 2024 a fronte di 4 ore e 42 minuti dell'analogo periodo del 2023».

Anche i tempi di attesa del ricovero (Boarding) non si è modificato di molto nei primi 13 giorni di agosto 2024 rispetto all’analogo periodo del 2023: da 5 ore e 25 minuti di media di Boarding del periodo in esame del 2023 a 5 ore e 36 minuti dei primi 13 giorni del 2024: segno questo che l'ospedale tutto ha risposto efficacemente alle necessità della popolazione relative all'ondata di calore, mantenendo un'adeguata ricettività anche a fronte dell'aumento del 28% dei ricoveri e nonostante si sia in periodo di ferie estive per il personale.

«Ringrazio il personale del Dea e di tutta l’Asl – conclude Colombo - per la collaborazione fornita in queste settimane, grazie alla quale una fase di iperafflusso notevole in concomitanza del periodo in cui si concentra la maggior parte dei congedi per ferie estive è stata gestita positivamente e senza disservizi per la popolazione».

I CONSIGLI PER LA POPOLAZIONE E LE INFO SUI TEMI DI ATTESA

L’Asl di Vercelli ha diffuso a inizio giugno un vademecum con i consigli per difendersi dal caldo rivolti a tutte le fasce di popolazione (https://www.aslvc.piemonte.it/news-prevenzione/1805-caldo-istruzioni-per-l-uso). Per quanto riguarda i tempi di attesa al Pronto soccorso, inoltre, è disponibile sul sito dell’Asl una app (CLICCA QUI) che informa in tempo reale sui tempi di attesa e sulle persone prese in carico sia all’ospedale di Vercelli sia a quello di Borgosesia.