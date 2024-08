Incidente in moto, ragazza di 21 anni in prognosi riservata

Incidente con gravi conseguenze per una giovane ciglianese. Dopo lo scontro con un furgoncino una ragazza di 21 anni è stata sbalzata, così come il fidanzato 20enne, dalla moto sulla quale viaggiava. Nell'impatto la ragazza si è procurata gravi lesioni e traumi e si trova attualmente ricoverata al Cto di Torino, in prognosi riservata. Meno serie le condizioni del ragazzo, anche lui trasportato d'urgenza in ospedale ma dimesso dopo le cure del caso.

L'incidente è avvenuto a Vestigné, nel vicino Canavese: la Kawasaki Z 650, sulla quale i due ragazzi stavano percorrendo la provinciale 78 è finita contro un Berlingò condotto da un 72enne di Cossano Canavese: l'esatta dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri di Ivrea, intervenuti con il personale del 118 che si è occupato dei soccorsi. Entrambi i giovani sono stati elitrasportati al Cto, dove la ragazza è arrivata in codice rosso per un trauma cranico e al bacino.