Dieci denunce e sequestro di droga, controlli a tappeto sul territorio

Nel corso dell’ultima settimana, gli equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Vercelli sono stati impegnati in un’intensa attività di controllo dell’intero territorio del Comune di Vercelli, nei confronti di persone, autoveicoli ed esercizi commerciali, segnalati dalla cittadinanza o evidenziatisi come luoghi di disordini o abituale ritrovo di soggetti gravati da precedenti. Durante i numerosi controlli effettuati, d’iniziativa o su intervento, le volanti hanno identificato 407 persone, delle quali circa un terzo con precedenti giudiziari e/o di polizia a carico, e più di 70 autoveicoli, sottoponendone uno a sequestro e ritirando 3 documenti per violazioni concernenti la circolazione stradale. 10 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per varie fattispecie di rilievo penale, tra le quali i delitti di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e minaccia grave, e le contravvenzioni di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e rifiuto d’indicazioni sull’identità personale. Particolare attenzione è stata, altresì, dedicata all’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che ha portato al deferimento di un ventiduenne di origine marocchina e alla segnalazione al Prefetto di altri due soggetti, di 29 e 24 anni, anch’essi di origine magrebina, con il conseguente sequestro di più di 30 grammi di hashish, alcuni grammi di cocaina e numerose compresse di uno stupefacente sintetico cd. “da strada”.