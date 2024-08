Frontale tra Vercelli e Novara: cinque persone in ospedale

Ancora un incidente frontale sulla sp 11 tra Vercelli e Novara. Cinque le persone coinvolte: il Comando dei Vigili del Fuoco di Novara è stato chiamato a intervenire poco oltre l'abitato di Cameriano, in direzione Vercelli. L'incidente ha coinvolto due autovetture che si sono scontrate frontalmente, finendo poi in un canale irriguo a bordo strada. Una squadra, supportata dall'autogrù, è intervenuta sul posto e ha collaborato con il personale del 118 per liberare i cinque feriti, due dei quali erano rimasti intrappolati nelle lamiere delle auto. I feriti sono stati successivamente trasportati dal 118 all'Ospedale Maggiore di Novara.