Lutto per Lucio Zuccaretti, titolare del bar Trastevere

Vercelli dice addio a un conosciutissimo operatore commerciale. È morto Luciano Lucio Zuccaretti, titolare del bar Trastevere di via Carlo III di Savoia. Aveva 59 anni e, da qualche giorno, era ricoverato all'hospice di Gattinara per l'aggravarsi di un tumore che lo aveva colpito senza lasciare possibilità di cura. Come i suoi fratelli Carmine, titolare di "Capisci 'amme" e Maurizio, che lavora da "Pupetta", anche Lucio aveva lavorato per anni nel settore della ristorazione. Prima alla pizzeria “Tiffany”, poi aveva gestito la pizzeria che dei Cappuccini e, infine, nel 2011, aveva rilevato il “Trastevere

. La sua vice roca, il marcato accento campano, i modi di fare gentili lo facevano apprezzare dai clienti che lo stanno ricordando sui social con grande affetto.

Le esequie saranno lunedì alle 10,30, in duomo.