Auto fuori strada sulla provinciale a Lignana

Incidente autonomo, nella serata di giovedì 8 agosto, poco dopo le 20,30, sulla Sp 18, nel territorio di Lignana. Per cause al vaglio dei Carabinieri, un pick up è uscito di strada, restando bloccato nel fosso al margine della carreggiata.

Una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Vercelli è stata allertata per la messo in sicurezza dell'unica vettura interessata: all'arrivo il personale di viale Aeronautica ha trovato l'autista già fuori dalla vettura. Interventi anche i sanitari e i Carabinieri per gli accertamenti di rito.