Impresa di Stefano Sottile, il saltatore borgosesiano va in finale alle Olimpiadi

Il saltatore borgosesiano Stefano Sottile ha staccato il pass per la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi, superando la misura di 2,24 alla prima prova. In finale anche il campione olimpico uscente, Gianmarco Tamberi, che si presenta in condizioni fisiche precarie dopo un ricovero ospedaliero per calcoli renali. L'atleta valsesiano, ha scritto una pagina nella storia della sua cittadina. Che sta seguendo con affetto l'avventura olimpica del giovane atleta. «Forza Stefano! Sogniamo insieme!» è lo striscione posto dall'amministrazione comunale nei giardini pubblici accanto alla chiesa parrocchiale. E il sindaco Fabrizio Bonaccio, in un post su Facebook, ha fatto i complimenti al concittadino, così come ha fatto anche l'ex parlamentare Paolo Tiramani, pure lui borgosesiano e tra i primi tifosi del saltatore. L'appuntamento per la finale è sabato alle 19 allo Stade de France: per tutto il movimento sportivo vercellese vedere un proprio rappresentante in gara per una prestigiosa finale olimpica è senz'altro un elemento di orgoglio.