Accoltella un giovane al termine di una lite: denunciato un 75enne

Al termine di un litigio, avvenuto nella sua casa, avrebbe accoltellato un giovane che, poi, è fuggito lasciandosi dietro una scia di sangue. Il ragazzo è stato trovato riverso a terra, in corso Italia, dove è stato notato da una donna che ha allertato i soccorsi. E' una vicenda dai contorni ancora oscuri quella che ha portato la Questura di Vercelli a denunciare in stato di libertà un 75enne vercellese, incensurato, con l'accusa di lesioni aggravate ai danni di un giovane straniero la mattina del 2 agosto scorso.

La richiesta alla Sala Operativa della Questura è giunta da una donna che ha segnalato di aver trovato in strada, nella zona di corso Italia, un ragazzo sanguinante e riverso a terra; all’arrivo degli operatori della Squadra Volante il giovane non è però stato in grado di riferire chi l’avesse aggredito né il motivo della violenza ma gli agenti, seguendo a ritroso le tracce di sangue del giovane, sono riusciti a individuare il luogo dell’aggressione, un’abitazione privata della prima periferia cittadina di proprietà di un anziano vercellese.

I successivi accertamenti investigativi, esperiti con la collaborazione del Gabinetto di Polizia Scientifica, hanno permesso di rinvenire nell’appartamento numerose tracce di sangue e un coltello, verosimilmente utilizzato durante l’aggressione, nata per un banale litigio i cui motivi sono ancora da chiarire.

La vittima, che presentava solo poche ferite superficiali da arma da taglio, è stata trasportata all’ospedale Sant’Andrea, dal quale è poi stata dimessa con una prognosi di 10 giorni mentre l’aggressore, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate, in quanto provocate a mezzo di un’arma.