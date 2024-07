Auto fuori strada finisce "incastrata" nel guard rail: ferita la conducente

E' stata portata in ospedale la donna che era alla guida dell'utilitaria uscita di strada e finita incastrata nel guard rail sulla provinciale 71 a Guardabosone.

L'incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 6,30 della mattina di mercoledì 31 luglio. Per i soccorsi, oltre al personale sanitario del 118 di Cossato, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo che si è occupata di prestare i primi soccorsi alla donna, poi affidata al 118 per il trasporto in ospedale, e della messa in sicurezza dell'area coinvolta.