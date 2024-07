Lancia i mobili in strada, ore di follia a Varallo

Ore di follia, nella giornata di lunedì, a Varallo, dove un 48enne ha iniziato a lanciare in strada oggetti, bottiglie ma anche mobili di grosse dimensioni, un televisore, sedie. Una vicenda che ha paralizzato alcune vie del centro storico di Varallo, nella zona di via Calderini, vicino all'ex ospedale.

Tra lo sconcerto dei passanti e il panico dei vicini di casa, costretti ad asserragliarsi nel proprio appartamento, l'uomo ha tenuto in scacco per alcune ore la zona: le forze dell’ordine hanno bloccato la circolazione nella via e nelle zone limitrofe, per garantire la sicurezza dei passanti, poi, dopo aver intavolato una trattativa con l'uomo, è stato l'arrivo dei carabinieri dei reparti speciali a sbloccare la situazione. il 48enne si è arreso ed è stato portato via. Sui social le immagini del 48enne che solleva un massiccio comodino e lo lancia dal terrazzino in strada sono state oggetto di moltissimi commenti preoccupati. Secondo i residenti della zona non sarebbe la prima volta che il 48enne dà problemi anche se finora non erano mai stati raggiunti livelli di questo tenore.