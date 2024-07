Auto finisce in risaia, ferita la conducente

Ha perso il controllo dell'auto, finendo la corsa nella risaia. Incidente, nella mattina di martedì, sulla Sp 11 a San Germano. , una squadra di Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta sulla provinciale, in direzione Santhià per un'autovettura che era finita in una risaia. Una volta in posto i Vigili del Fuoco hanno estratto la conducente per consegnarla alle cure dei sanitari del 118 e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i carabinieri di San Germano.