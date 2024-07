Escursionisti in difficoltà, intervengono i Vigili del Fuoco

Una coppia di escursionisti in difficoltà è stata soccorsa, nel pomeriggio di sabato da una squadra del Distaccamento Volontario di Alagna Valsesia e dall'elicottero Drago 150 del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Malpensa, intervenuti nel Comune di Alagna. Le due persone, inerpicatosi per un sentiero impervio, avevano perso l'orientamento. La zona risultava orograficamente difficile da permettere un atterraggio, quindi, dopo aver individuato le persone, gli elisoccorritori si sono calati col verricello e una volta raggiunte, le due persone sono state portate a bordo dell'aeromobile e portate in zona sicura.