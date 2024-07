Dopo quattro giorni, ritrovato l'uomo scomparso da Pezzana

Dopo quattro giorni di serrate ricerche, svolte in condizioni proibitiveva causa del caldo, è stato ritrovato Gianpiero Baldo, l'uomo di Pezzana di cui si erano perse le tracce domenica. Vigili del fuoco, elicottero Drago, droni e squadra cinofila, insieme ai Carabinieri, hanno battuto palmo a palmo le campagne vercellesi, fino alla positiva conclusione delle ricerche. Il sessantenne, provato per l'esperienza, è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per i controlli sulla salute.