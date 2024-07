Verifica statica di un balcone, nella prima serata di mercoledì 10 luglio da parte di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, intervenuta in piazza Cavour. Il personale di viale dell'Aeronautica ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata, transennando la zona, mentre il personale dell'ufficio tecnico del Comune è intervenuto per le relative prescrizioni.