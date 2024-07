Auto contro lo spartitraffico, incidente in Tangenziale

Incidente, poco dopo le 13, all'incrocio sulla tangenziale di Vercelli, alla rotonda per Santhià. Una vettura, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita contro uno spartitraffico in cemento a Vercelli all'incrocio tra la SP11 e la SP31.

I Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli sono intervenuti, occupandosi della messa in sicurezza della vettura incidentata. Danni lievi al conducente che, all'arrivo dei soccorritori, era già fuori dalla vettura.