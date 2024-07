La tavolozza ha 7 mutamenti: concerto per oboe e live electronics di Caterina Nonne

Suoni diversi, insomma Appuntamenti fra musica e teatro per scoprire sogni e idee di ieri e di oggi.

La nuova iniziativa TAMTAM per dialogare con la Città, creando opportunità di partecipazione attiva, per allargare occasioni di incontro e comunicazione di e fra giovani, per recuperare il dialogo vivo con la gente, nell’attuale scenario inquieto.

Ecco il secondo appuntamento.

Mercoledì 10 luglio, presentiamo La tavolozza ha 7 mutamenti - prova aperta, lo spettacolo – concerto per oboe e live electronics di Caterina Nonne.

Caterina Nonne, in un inedito spettacolo concerto, di cui assisteremo ad una prima prova aperta, racconta, tra testo poetico e musica, sette mutamenti, sette sfaccettature di uno stesso soggetto. L’oboe è protagonista insieme alla poesia recitata e registrata, al live electronics e alla musica elettronica. Questo rapporto, tra musica e poesia è una dimensione con cui Caterina si sente molto affine.

Il teatro è un luogo dalle mille potenzialità e una collaborazione più importante tra testo e musica è possibile ed è la strada che questa giovane musicista vorrebbe percorrere.

Spettacolo e Concerto, Spettacolo o Concerto?

Mercoledì 10 luglio 2024 h 21,00

Sala TAMTAM - Ex monastero di San Pietro martire - Vercelli

entrate da via Verdi, 93 e piazza Antico Ospedale

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata.

Info:

cell. 3473591753

email: tamtamteatro.vercelli@gmail.com

www.tamtamteatro.com

Eventi organizzati con il patrocinio di Città di Vercelli, con l’adesione del progetto Dedalo, volare sugli anni di ASL VC, e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.