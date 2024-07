Sabato 6 e domenica 7 luglio le prime edizioni estive di Naturalvercelli e del Barlafus

SABATO 6 LUGLIO 2024 dalle ore 08.00 in Piazza Cavour e Via Cavour Confesercenti propone il primo appuntamento mensile dell’estate 2024 con il mercatino del buono, del naturale e del biologico NATURALVERCELLI.

Sapori e profumi della migliore selezione di frutta, ortaggi, prodotti caseari, pane, miele e di tutto quanto di meglio può offrire la produzione agricola si accompagneranno ai colori, fantasia e originalità delle creazioni artigianali rispettose dell’ambiente e del territorio. Tutto da abbinare a una piacevole e rilassante passeggiata nello splendido centro storico di Vercelli.

Mentre DOMENICA 7 LUGLIO dalle prime ore del mattino ci sposteremo di pochi metri per raggiungere VIALE DELLA RIMEMBRANZA che come ogni prima domenica del mese accoglierà l’appuntamento mensile in versione estiva con il mercatino del piccolo antiquariato L’BARLAFUS.

Una passeggiata immersi nel fresco verde del viale alla ricerca di curiosità, oggetti antichi e vintage, articoli da collezione, cose meravigliose e (a volte) assurde che catturano sguardi e suscitano meraviglia. Un’occasione anche per incontrare amici e i nostri simpatici espositori per farsi “raccontare” le storie e curiosità degli oggetti esposti.

L’Barlafus è il mercato vintage di Vercelli dove una passeggiata si trasforma in una caccia al tesoro!