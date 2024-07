Addio a Pino Marcone, voce della cultura vercellese

Un malore improvviso, che lo ha colto nella sua casa di Caresana, si è portato via Pino Marcone, una delle voci più conosciute e apprezzate nel mondo della cultura. Aveva 85 anni e, al suo nome, sono legate pubblicazioni, rubriche giornalistiche, esperienze teatrali che hanno avuto come filo conduttore il legame con il territorio.

Bancario ormai da tempo in pensione, Marcone aveva sempre affiancato all'attività professionale la passione per la scrittura: raccontava con passione le vicende della Vercelli di un tempo e, nelle sue commedie, dava spazio a personaggi mutuati dai tanti incontri che la vita gli aveva consentito di fare. Moltissime le commedie rappresentate con la sua compagnia «Lo Spazio Scenico», attiva per oltre 30 anni, in tanti centri del vercellese. Su La Stampa aveva un'apprezzata rubrica «Voci su Vercelli» e, ogni Natale, creava un libretto strenna per gli amici con una storia ispirata alla Vercelli di un tempo.

Marcone lascia la moglie Anna e il figlio Davide.