Record di presenze per la festa calcio-gastronomica “10 X SEMPRE”

Sabato 29 Giugno, presso il campo sportivo di Caresanablot, si è tenuta la consueta festa calcio-gastronomica “10 X SEMPRE” organizzata da Biud10 in ricordo di Andrea Bodo.

Come sempre la partecipazione a questo evento e’ stata grandissima e quest’anno abbiamo registrato il record di partecipanti !!

Dalle 10.00 alle 12.00 si sono disputate partitelle amichevoli non competitive ed a seguire una mega grigliata con carne e birra a volontà.

Alla festa manifestazione hanno partecipato 130 persone tra cui 20 bambini.

Una vera festa tra amici che, ricordando Andrea, si sono ritrovati per una fantastica giornata di sport e allegria.

Cinquanta giocatori hanno formato 4 squadre identificate dal colore della nuovissima t-shirt Biud10: Arancione, Nera, Blue e Bianca.

I colori ed i font del numero 10 delle t-shirt sono stati fatti in stile nazionale italiana anni 90 e Olanda del mitico Cruijff.

Dopo il torneo, si sono aggiunti ai giocatori altri amici per una grande grigliata: spiedini, costine, salamelle, hamburger, verdura ripiena, bruschette e tante altre prelibatezze sono state servite a ritmo continuo.

Uno sponsor storico (che ci accompagna sin dalla nascita di Biud10) ci ha permesso grazie ad una generosa donazione di coprire i costi della grigliata (cibo e bevande) e delle t-shirt.

Tutto Il ricavato della manifestazione, pari ad euro 3.000,00, verrà quindi utilizzato a supporto dei progetti Biud10.

Un grandissimo ringraziamento al Sindaco di Caresablot Mauro Casalino, a Gianfranco Cafaro (Giannino) che ha organizzato tutto l’evento nei minimi dettagli ed ai nostri grigliatori (quest’anno vestiti con il grembiule e il cappellino da SERIAL GRILLER) Culza, Susy, Momo, Ivo, Paolo.



Il prossimo appuntamento sarà per sabato 12 Ottobre con la Cena in ricordo di Andrea.

Vi auguriamo una serena estate e vi ricordiamo di inviarci le vostro foto con la t-shirt Biud10 dai luoghi di vacanze per il concorso “Biud10 in Italia e nel mondo”.

Le migliori foto verranno premiate il 12 Ottobre durante la cena

Buone Vacanze! A presto.