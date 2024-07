Camminare per la città all'alba: torna la «Virtual 5.30»

Una camminata all'alba lungo le vie cittadine: 5,30 chilometri con partenza alle 5,30 del mattino. Torna «Virtual 5,30» appuntamento che, a Vercelli, era stato organizzato in due occasioni tra il il 2015 e il 2016: l'appuntamento è venerdi 12 luglio, con partenza e arrrivo in viale Garibaldi.

«L’evento - spiega Mimmo Sabatino che ha promosso la manifestazione, coinvolgendo un pool di enti e sponsor - avviene in contemporanea in molte città italiane ed europee. Vuole essere un'occaisone per valorizzare l'attività sportiva non competitiva ma anche per riscoprire il bello di vivere la città all'alba». Nell'organizzazione della camminata sono coinvolti Pgs Decathlon, Atletica 78, Asd Sesia Running, Esercito di Cuori, Pagliacci nel cuore ed Errea.

Attualemente sono oltre 80 le persone che hanno già aderito alla camminata che prevede il ritrovo, il 12 luglio alle 5,15 è in viale Garibaldi dove sono fissate partenza e arrivo: non sono previsti costi di iscrizione ma occorre segnalare la propria adesione invinado un WhatsApp al 3381119159.

In omaggio la maglia della Virtual 5.30 ai primi 100 iscritti mentre sono previsti simpatici premi per il partecipante più giovane, quello più anziano e il gruppo più numeroso.