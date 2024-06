Abusivo nello stabile dismesso dell'ex Inps: denunciato un novarese

Un 33enne di Novara è stato denunciato, nei giorni scorsi, dopo essere stato intercettato nella zona di via Pirandello mentre usciva dall'edificio dismesso di proprietà Inps, più volte segnalato dai residenti come rifugio di senza tetto. Nei confronti dell'uomo è stato poi emesso un foglio di via obbligatorio. La vicenda risale a giovedì 27 giugno, quando gli agenti della Squadra Volante, nell’ambito di rafforzati servizi di controllo del territorio nelle zone di corso Prestinari, via Pirandello, corso Torino e aree limitrofe, hanno individuato alcuni soggetti che si aggiravano nei pressi dell’immobile di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di via Pirandello 3, ormai in stato di dismissione e oggetto di precedenti segnalazioni e interventi da parte della Questura.

In particolare è stato intercettato un uomo, che usciva da uno degli accessi sfruttati in passato da persone senza fissa dimora e da giovani quale luogo di pernotto abusivo, e utilizzato, in alcune occasioni, per il compimento di atti illeciti.

Il novarese, classe ’91, alla vista degli operatori, ha accelerato il passo, nel tentativo di sottrarsi all’attività di controllo. Intercettato pochi metri più avanti, asseriva di introdursi abitualmente all’interno dell’edificio, sfruttandone lo stato di abbandono, per trascorrervi le notti.

Terminati gli accertamenti, l'uomo, conosciuto dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per i numerosi precedenti e interventi operati nei suoi confronti dalle volanti, è stato deferito in stato di libertà per il reato di invasione di terreni o edifici, nel caso di specie, pubblici.

Il giorno seguente, la Divisione Anticrimine della Questura ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con contestuale divieto di fare rientro nel Comune di Vercelli per la durata di tre anni.