Velo Club in lutto, addio a Venio Trebaldi

Velo Club in lutto per la morte, avvenuta nella notte, di Venio Trebaldi. Storico presidente e fondatore del club ciclistico, Trebaldi era stato l'ideatore della «Vercelli che pedala», manifestazione nata nel 1973 per riempire le domeniche senz'auto dell'«austerity». Una pedalata e che è riuscita ad affermarsi negli anni come una delle più seguite e originali manifestazioni sportive non competitive che coinvolgono la città è il vercellese. «I dirigenti e i tesserati si stringono in un abbraccio e si uniscono al cordoglio della moglie Fausta e della famiglia», si legge in una nota del Club.

(notizia in aggiornamento)