Undici assessori e due sottosegretari: ma nella giunta regionale Vercelli non c'è

Dieci giorni dalle elezioni per la proclamazione a presidente della Regione Piemonte. Altrettanti per comporre la nuova giunta. C’era margine fino a fine mese per mettere insieme, col bilancino, la squadra di governo che guiderà il Piemonte per il prossimo quinquennio. Un tempo di cui Alberto Cirio non ha avuto bisogno. In mattinata c'è stata la presentazione della nuova giunta e, come era prevedibile già da diversi giorni, Vercelli non c'è. Per Carlo Riva Vercellotti, al suo secondo mandato in Regione, potrebbe arrivare l'incarico, di capogruppo ma non lo sperato ruolo nell'esecutivo. L'ultimo assessore regionale che ottenne l'incarico dopo essere stato eletto nel collegio di Vercelli è Giovanni Bodo, alla fine degli anni '90, mentre l'ultimo vercellese a sedere in una giunta regionale è stato Roberto Rosso: venne eletto in un collegio di Torino nel 201 e la sua esperienza finì neanche sei mesi dopo, con l'inchiesta che lo portò in carcere per voto di scambio.