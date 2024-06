Incendio all'Alpe Brugaro

Nel tardo pomeriggio di martedì 25 giugno, intorno alle 17, squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia e del distaccamento volontario di Cravagliana sono intervenute per un principio di incendio in un'abitazione in località Brugaro di Cravagliana.

Arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco provvedevano a mettere in sicurezza la zona interessata dall'incendio evitando che si propagasse alle stanze adiacenti.

Sul posto personale che gestisce la linea elettrica.