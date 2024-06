Scontro tra tre mezzi pesanti: autisti feriti e autostrada chiusa in direzione Milano

Autostrada Torino Milano chiusa, in direzione del capoluogo lombardo, in seguito a un un incidente avvenuto nel pomeriggio, poco prima della 14,30 al km 35+600 nel comune di Borgo d'Ale, in direzione Milano.

Un tamponamento tra tre mezzi pesanti ha avuto come conseguenza l'ostruzione completa della carreggiata e ha causato il ferimento dei tre conducenti, uno dei quali è rimasto bloccato dalle lamiere all'interno del camion.

Per i soccorsi sono dovute intervenire diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Livorno Ferraris, Santhià, Torino Stura e una squadra con autogru da Torino: una volta in posto hanno provveduto, in collaborazione col personale medico, ad estrarre il conducente ferito rimasto incastrato che è stato successivamente trasportato in elicottero all'ospedale. Gli altri due conducenti sono stati anch'essi soccorsi e trasportati all'ospedale in ambulanza in codice giallo.

Molto complesso l'intervento per portare il soccorso e mettere in sicurezza la zona svolto con la Polizia Stradale e il personale addetto alla viabilità.

L'autostrada è ancora chiusa in direzione Milano con uscita obbligatoria a Rondissone, fino al completamento delle opere di rimozione dei mezzi.