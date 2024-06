Addio Valerio, aveva solo 30 anni

Trino e Palazzolo in lutto per Valerio Miceli. Il 30enne originario di Palazzolo, scomparso qualche giorno fa da Frassineto Po è stato trovato senza vita, sabato mattina, in un canale in secca sotto l'autostrada Torino Milano, nel territorio di Frassineto.

La trista scoperta è stata fatta dalla Protezione civile che stava perlustrando la zona proprio alla ricerca del giovane, del quale si era occupata, nei giorni scorsi, anche la trasmissione "Chi l'ha visto?”.

Le forze dell'ordine dovranno ora accertare le cause della tragedia. Intanto, dai profili social del Comune di Trino, dove la famiglia del giovane è molto nota, l'amministrazione comunale ha diffuso un breve messaggio: "Condoglianze alla famiglia e agli amici di Valerio Miceli. In questo tragico momento non ci sono altre parole da aggiungere".