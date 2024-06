Trentenne scomparso di Frassineto Po: ancora nulla

Sono ancora in corso le ricerche di Valerio Miceli, un 30enne residente a Frassineto Po scomparso da mercoledì 19 giugno.

Valerio è alto 1.80, indossava abiti neri al momento della scomparsa e non ha con sé il cellulare. Il giovane, originario di Palazzolo Vercellese, da alcuni mesi vive in un complesso residenziale a Frassineto Po che ospita pazienti psichiatrici per l’attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo.